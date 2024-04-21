В то же время Екатерина высказалась и о скандале относительно выступлений Александра со спектаклем "Лебединое озеро", музыку к которому создал русский композитор Чайковский. По словам балерины, она не может повлиять на выбор мужа.

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Женщина решила не давать конкретного ответа на вопрос о разводе с любимым. Однако, она отметила, что "они идут разными путями".

Также Екатерина припомнила возмущение людей относительно скандала с выступлениями мужа со спектаклем "Лебединое озеро" под музыку русского композитора Петра Чайковского. Как сообщила Кухар, она никак не влияет на творческую деятельность Стоянова, поскольку он сам должен решать, что ему будет лучше.

Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. Тем более сейчас, мы идем разными путями,

– заверила Екатерина.

Более того, балерина призналась, что Александр единственный, кто показывает балет "Лесная песня" на трех континентах. Поэтому надо гордиться и достижениями хореографа.

В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лесная песня" на трех континентах,

– подчеркнула Кухар.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграмма хореографа

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