Выяснилось, что занятия довольно опасны, потому что на них можно травмироваться. Однако, как поделилась звездная мать, ее дочь – экстремалка.
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Чем начала заниматься дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова
Выяснилось, что Анастасия пошла на занятия по верховой езде и даже умеет делать различные трюки. В частности, она стояла на лошади в полный рост.
Моя экстремалка нашла себе новое увлечение,
– подчеркнула Кухар.
Новое хобби дочери Екатерины Кухар / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о детях Екатерины Кухар
- Дочь прима-балерина родила в браке с Александром Стояновым.
- Заметим, что пара обручилась в сентябре 2019 года. В то же время до этого они около 10 лет встречались.
- Также у Екатерины есть сын Тимур от первого брака.
- Подчеркнем, что в сети ходят слухи о том, что Екатерина Кухар и Александр Стоянов развелись. Танцовщица ранее рассказывала, что они с мужем "идут разными путями".