На днях исполнительница удивила признанием об изменениях в личной жизни. Камалия рассекретила, что сейчас ее сердце занято.

Интересно Alyona Alyona трогательно поздравила маму с днем рождения: праздничные семейные фото

В своих соцсетях певица опубликовала пост, где поделилась деталями празднования дня рождения экс-возлюбленного. Семья решила собраться в ресторане и провести вечер в компании родных людей. Мужчине вынесли торт со свечами и сделали подарок. Мохаммад получил картину с собственным изображением и два букета цветов.

Вчера был особенный день – день рождения Захура! Вся наша семья собралась вместе, чтобы тепло и искренне поздравить его. Никаких громких празднований не было, только самые близкие люди, в очень тихой и по-семейному уютной атмосфере. Это был замечательный вечер, наполненный воспоминаниями, смехом и теплыми разговорами. В такие моменты понимаешь, как важно иметь рядом тех, кто тебя поддерживает и любит,

– отметила звезда.

Напомним, в апреле 2023 года Камалия раскрыла, что разошлась с Захуром после двадцати лет брака. Экс-супруги воспитывают общих дочерей – Арабеллу и Мирабеллу. Ради детей певица и бизнесмен решили поддерживать дружеские отношения.