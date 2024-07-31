Это произошло после того, как исполнительница презентовала новую песню "Нежно" и клип к ней, где появилась в свадебном платье с кольцом. Все это вызвало волну обсуждений среди поклонников.

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На вопрос о личной жизни Камалия была сдержанной, но подтвердила, что ее сердце занято.

Платье настоящее, обручальное кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена,

– сказала певица.

В то же время она не раскрыла личность своего избранника и не призналась, находится ли в отношениях, однако отметила, что в новой композиции выразила свои эмоции.

Эту песню я написала вместе со своей командой, вложив в нее все свои чувства и переживания. В этом видеоклипе я открываю перед вами свое сердце. Вы увидите невесту, которая ищет свой путь к настоящей любви, символизируя смелость и самоотверженность, которые должны быть в каждой паре,

– поделилась Камалия.

Интервью с Камалией: смотрите видео онлайн

Напомним, в апреле 2023 года Камалия сделала неожиданное заявление, объявив о решении развестись со своим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, после двадцати лет брака. Впрочем, учитывая то, что артистка и Мохаммад имеют общих дочерей-близняшек, они поддерживают дружеские отношения и регулярно проводит время вместе.