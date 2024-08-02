Днями виконавиця здивувала зізнанням про зміни в особистому житті. Камалія розсекретила, що наразі її серце зайняте.

Цікаво Alyona Alyona зворушливо привітала маму з днем народження: святкові родинні фото

У своїх соцмережах співачка опублікувала пост, де поділилася деталями святкування дня народження екскоханого. Родина вирішила зібратися у ресторані та провести вечір у компанії найрідніших людей. Чоловікові винесли торт зі свічками та зробили подарунок. Мохаммад отримав картину з власним зображенням і два букети квітів.

Вчора був особливий день – день народження Захура! Вся наша родина зібралася разом, щоб тепло і щиро привітати його. Жодних гучних святкувань не було, тільки найближчі люди, в дуже тихій і по-родинному затишній атмосфері. Це був чудовий вечір, наповнений спогадами, сміхом та теплими розмовами. У такі моменти розумієш, як важливо мати поруч тих, хто тебе підтримує і любить,

– зазначила зірка.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Камалія розкрила, що розійшлася з Захуром після двадцяти років шлюбу. Експодружжя виховує спільних доньок – Арабеллу та Мірабеллу. Заради дітей співачка і бізнесмен вирішили підтримувати дружні стосунки.