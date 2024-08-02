По этому радостному случаю alyona alyona alyona посвятила чувственные строки родному человеку. В то же время она показала редкие фото с мамой.

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В своих соцсетях рэперша опубликовала пост, где поздравила маму с днем рождения. Певица поблагодарила родного человека за воспитание и знания, которые получила благодаря ей. К тому же исполнительница поделилась семейными фото с мамой.

На первом кадре alyona alyona предстала в сценическом наряде чёрно-белого цвета, а ее мама – зеленом вышитом платье. На следующих фотографиях реперка, одета в черную футболку, обнимает свою мать.

На самом деле сегодня моей маме 53 и я поздравляю ее с днем рождения! Очень радуюсь, что у меня такая золотая мама. Никогда не устану благодарить ее за то, какой я выросла и сколько всего я у нее училась, учусь и буду учиться,

– призналась артистка.

Напомним, alyona alyona и Jerry Heil выступили на сцене Евровидения-2024 с композицией Teresa&Mariа. Номер певиц высоко оценили как жюри, так и зрители. В результате артистки получили 453 балла и почетное третье место в международном конкурсе. В то же время победу одержала Швейцария, которую представляли Nemo с песней The Code.