Разве не цирк, – предатель Юрий Бардаш резко высказался относительно подозрения от СБУ

22 мая одиозный украинский продюсер Юрий Бардаш получил подозрение от СБУ. Он уже высказался относительно такого принятого решения спецслужбы.

После начала полномасштабного вторжения продюсер переехал в Россию, где восхваляет путинский режим. Из-за этого СБУ выдвинула Юрию обвинения по четырем статьям.

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Как высказался Бардаш относительно подозрения от СБУ

Предатель опубликовал пост, где подробно объяснил, почему считает президента Украины "нелегитимным". В то же время продюсер радостно отреагировал на звание "российского пропагандиста", которое дала ему СБУ, отметив, что это большая награда для него.

Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну разве не цирк? Зеленский сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим вести себя. Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы – пустое место без пяти минут как,

– написал Юрий.

К тому же предатель не забыл и об угрозах украинцам. Предатель заверил, что доберется до всех, кто стоит за этим "преступным решением".

В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы ко мне,

– подчеркнул Бардаш.

Что известно о подозрении Бардашу от СБУ