После начала полномасштабного вторжения продюсер переехал в Россию, где восхваляет путинский режим. Из-за этого СБУ выдвинула Юрию обвинения по четырем статьям.

Предатель опубликовал пост, где подробно объяснил, почему считает президента Украины "нелегитимным". В то же время продюсер радостно отреагировал на звание "российского пропагандиста", которое дала ему СБУ, отметив, что это большая награда для него.

К тому же предатель не забыл и об угрозах украинцам. Предатель заверил, что доберется до всех, кто стоит за этим "преступным решением".

  • С началом полномасштабного вторжения продюсер выехал в Россию, где начал пропагандистскую деятельность.
  • Предатель регулярно публикует антиукраинские посты в собственном телеграмм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей.
  • В то же время Юрий призывает к захвату Киева и Харькова.
  • 22 мая СБУ предъявила обвинения продюсеру по четырем статьям. Продюсер получил подозрение за публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны, оправдание вооруженной агрессии России против Украины и героизацию ее участников.