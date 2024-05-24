После начала полномасштабного вторжения продюсер переехал в Россию, где восхваляет путинский режим. Из-за этого СБУ выдвинула Юрию обвинения по четырем статьям.
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Как высказался Бардаш относительно подозрения от СБУ
Предатель опубликовал пост, где подробно объяснил, почему считает президента Украины "нелегитимным". В то же время продюсер радостно отреагировал на звание "российского пропагандиста", которое дала ему СБУ, отметив, что это большая награда для него.
Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну разве не цирк? Зеленский сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим вести себя. Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы – пустое место без пяти минут как,
– написал Юрий.
К тому же предатель не забыл и об угрозах украинцам. Предатель заверил, что доберется до всех, кто стоит за этим "преступным решением".
В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы ко мне,
– подчеркнул Бардаш.
Что известно о подозрении Бардашу от СБУ
- С началом полномасштабного вторжения продюсер выехал в Россию, где начал пропагандистскую деятельность.
- Предатель регулярно публикует антиукраинские посты в собственном телеграмм-канале с общей аудиторией почти 50 тысяч пользователей.
- В то же время Юрий призывает к захвату Киева и Харькова.
- 22 мая СБУ предъявила обвинения продюсеру по четырем статьям. Продюсер получил подозрение за публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны, оправдание вооруженной агрессии России против Украины и героизацию ее участников.