Після початку повномасштабного вторгнення продюсер переїхав до Росії, де вихваляє путінський режим. Через це СБУ висунула Юрію звинувачення за чотирма статтями.

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Як висловився Бардаш стосовно підозри від СБУ

Зрадник опублікував пост, де детально пояснив, чому вважає президента України "нелегітимним". Водночас продюсер радісно відреагував на звання "російського пропагандиста", яке дала йому СБУ, зазначивши, що це велика нагорода для нього.

Кажуть, я закликаю до насильницької зміни конституційного ладу. Ну хіба не цирк? Зеленський сам уже давно нелегітимний, та і не був легітимним ніколи, але впевнено продовжує прикидатися законним та розказувати, як іншим поводитися. Ви, Володимире Олександровичу, тепер навіть не клоун і не собака, ви – порожнє місце без п'яти хвилин як,

– написав Юрій.

До того ж зрадник не забув і про погрози українцям. Запроданець запевнив, що добереться до усіх, хто стоїть за цим "злочинним рішенням".

Своєю чергою оголошую в розшук усіх, хто причетний до цього злочинного рішення. Запевняю, що доберуся до вас раніше, ніж ви до мене,

– наголосив Бардаш.

Що відомо про підозру Бардашеві від СБУ