Після початку повномасштабного вторгнення продюсер переїхав до Росії, де вихваляє путінський режим. Через це СБУ висунула Юрію звинувачення за чотирма статтями.

Зрадник опублікував пост, де детально пояснив, чому вважає президента України "нелегітимним". Водночас продюсер радісно відреагував на звання "російського пропагандиста", яке дала йому СБУ, зазначивши, що це велика нагорода для нього.

До того ж зрадник не забув і про погрози українцям. Запроданець запевнив, що добереться до усіх, хто стоїть за цим "злочинним рішенням".

  • З початком повномасштабного вторгнення продюсер виїхав до Росії, де розпочав пропагандистську діяльність.
  • Зрадник регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів.
  • Водночас Юрій закликає до захоплення Києва та Харкова.
  • 22 травня СБУ висунула звинувачення продюсеру за чотирма статтями. Продюсер отримав підозру за публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, виправдання збройної агресії Росії проти України та героїзацію її учасників.