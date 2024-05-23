Они решительно осудили вражеские обстрелы и выразили свою поддержку пострадавшим. Сейчас количество раненых в городе возросло до 21. К тому же знаменитости вспомнили о типографии издательства "Виват", в которую попали ракеты.

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Елена Зеленская

Первая леди Украины в своем заявлении написала о харьковской типографии, которая пострадала от обстрела.

Наши книги и культура действительно имеют стратегическое значение, но не должны становиться целями для терроризма. Мои соболезнования близким пострадавших от очередного российского преступления,

– подчеркнула жена президента.

Alyona Alyona

Представительница Украины на Евровидении-2024 поделилась фото с последствиями российской атаки.



Alyona Alyona отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Святослав Вакарчук

Исполнитель выразил соболезнования и поддержку пострадавшим и призвал украинцев приобрести книгу издательства "Виват".



Святослав Вакарчук отреагировал на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Если есть возможность, зайдите в книжный магазин, или закажите онлайн, давайте поддерживаем тех, кто неутомимо издал для нас книги,

– также написала Екатерина Осадчая.

К этому флешмобу присоединился и Сашко Положинский.

Оля Цибульская

Сердце обливается кровью, потому что книги и культура это о нашем будущем. Это о нашем сознании, это о нашей культуре. Сочувствую очень, я знаю, что там есть потери. Призываю вас поддержать издательство. Купите книгу "Виват" и берегите себя,

– подчеркнула певица.



Оля Цибульская отреагировала на ракетный обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Также о ракетной атаке в своих инстаграм-сторис высказались и другие знаменитости. Среди них – Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Джамала.

Как другие звезды отреагировали на обстрел Харькова / Скриншоты из инстаграм-сторис