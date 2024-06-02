Истинное лицо Бардаша начало открываться еще до его бегства в Россию. В частности он "прославился" скандальными интервью российскому журналисту Юрию Дудю и Сергею Иванову. Там он неоднозначно высказывался о Донбассе, отмечая, что "в Украине царит беззаконие". Подробнее о жизни и предательстве продюсера – в материале Show 24.

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Детство и творческий путь

Юрий Бардаш родился 23 февраля 1983 года в Алчевске, Луганской области. Однако биологические родители отказались от парня и до 4 лет он провел в детдоме. Его несколько раз брали разные семьи, но впоследствии возвращали. В конце, Юрия усыновила семья рабочих. О приемных родителях Бардаш высказывается неоднозначно, называя маму – интриганкой, а папу совсем возненавидел.

Учился в училище по специальности токарь, а в 2002 году переехал в Киев. Из-за того, что парень почти был без денег, он "крутил" брейк-данс на Крещатике, а потом танцевал в разных балетах.

Юрий Бардаш / Фото ТСН

Впоследствии он стал участником в мюзикле "Экватор" и одновременно начал заниматься менеджментом и постановкой номеров. В 2005 году он танцевал в клипе "Дискомалярия" белорусского рэпера Сереги.

С тех пор карьера Бардаша росла в геометрической прогрессии. Он стал продюсером групп "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", а также исполнителей – Луны (Кристина Бардаш) и Wellboy.

Юрий Бардаш и Wellboy / Скриншот из интервью

Личная жизнь

В 2010 году продюсер с женой Кристиной (она же певица Луна) переезжает в США. У пары родился сын Жора.

Юрий Бардаш с женой Кристиной и сыном / Фото издания "Лиза"

Впоследствии певица рассказывала, что во время брака муж неоднократно изменял ей и даже применял физическую силу к женщине.

В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры", – рассказала исполнительница.

Женщина разорвала все связи с экс-супругом и заняла проукраинскую позицию.

В августе 2020 года Бардаш женился во второй раз на модели Елизавете Коцюбе. У пары родилась дочь Сара. По информации СМИ, после откровенных высказываний Бардаша в пользу России, женщина ушла от него.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Фото из инстаграма мужчины

К слову, мужчина признался, что раньше сидел на наркотиках, но сейчас он научился жить трезво.

Юрий Бардаш и полномасштабное вторжение

Когда началась широкомасштабная война, Юрий с женой были на Шри-Ланке. Оттуда семейство поехало в Грузию, а затем перебралось в Россию.

Сначала продюсер умалчивал о страшных событиях, которые происходят на территории Украины. Впоследствии решил поделиться своими философскими мыслями с подписчиками в инстаграме, где сравнил украинских артистов с нацистами гитлеровской Германии и обвинил их в рекламе войны.

Кроме того, находясь в Москве, предатель распространяет пропагандистские нарративы о "братских народах" и "во всем виновата Америка", восхваляет диктатора Путина и даже призвал украинцев к капитуляции.

Напомним, что в 2019 году Бардаша занесли в базу "Миротворец" после интервью Юрию Дудю.

Юрий Бардаш в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Его бывший подопечный Антон Вельбой (Wellboy) отказался продолжать сотрудничество с продюсером.

"Войны, телевизоры, и ты кипишь, но молчат все тепловизоры, жалко неньку, Украину и культуру! И дядю Юру...", – так подписал артист прощальное видео.

В начале 2024 года предатель похвастался российским паспортом на фоне портрета Путина и подписал фото так: “Я достаю из широких штанин". Кстати, в российском документе он записан как Григорий Бардаш, а не Юрий. Ведь имя ему посоветовал сменить священник в монастыре в Печорах.

Юрий Бардаш / Фото из телеграмма продюсера

22 мая 2024 года Юрию Бардашу СБУ объявила о подозрении. Ему инкриминируют четыре статьи из Уголовного Кодекса, в частности, пропаганда войны, оправдание вторжения РФ на территорию Украины, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и изменения границ территории, что были установлены Конституцией.

Юрию Бардашу СБУ объявила о подозрении / Фото СБУ

Продюсер обрадовался, что получил звание "российского пропагандиста", отметив, что это большая для него награда. Но одновременно предатель посыпал угрозы в сторону украинцев. Он заверил, что доберется до всех, кто стоит за этим "преступным решением".

Чем сегодня занимается предатель

Известно, что Бардаш решил продолжить свою продюсерскую деятельность в России и начал искать новые таланты на Донбассе. Он даже создал собственный конкурс "Звуки моего региона". Жители временно оккупированных регионов отправляли отрывки песен, а продюсер их прослушивал, отбирал лучшие, а потом приезжал к ним домой, чтобы наладить сотрудничество.

Юрий Бардаш в Алчевске / Скриншот из видео

Предатель даже говорил, что ему удалось найти несколько талантов, на которых он собирается делать деньги.

В телеграмме Юрий ведет канал под названием "Философия Бардаша", где обращается к украинцам, публикуя антиукраинские сообщения.

"Я от Украины не отвернулся. Но я же не могу поддакивать всем, если я не согласен с этим. Ну, я такой человек", – сказал Бардаш.