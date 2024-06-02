Істинне обличчя Бардаша почало відкриватись ще до його втечі до Росії. Зокрема він "прославився" скандальними інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю та Сергію Іванову. Там він неоднозначно висловлювався про Донбас, зазначаючи, що "в Україні панує беззаконня". Детальніше про життя та зрадництво продюсера – в матеріалі Show 24.

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Дитинство і творчий шлях

Юрій Бардаш народився 23 лютого 1983 року в Алчевську, Луганської області. Однак біологічні батьки відмовились від хлопця і до 4 років він провів у дитбудинку. Його декілька разів брали різні сім'ї, але згодом повертали. Врешті, Юрія усиновила родина робітників. Про названих батьків Бардаш висловлюється неоднозначно, називаючи маму – інтриганкою, а тата зовсім зненавидів.

Навчався в училищі за спеціальністю токар, а у 2002 році переїхав до Києва. Через те, що хлопець майже був без грошей, він "крутив" брейк-данс на Хрещатику, а потім танцював у різних балетах.

Юрій Бардаш / Фото ТСН

Згодом він став учасником у мюзиклі "Екватор" та водночас почав займатись менеджментом і постановкою номерів. У 2005 році він танцював у кліпі "Дискомалярия" білоруського репера Серьоги.

Від того часу кар'єра Бардаша росла в геометричній прогресії. Він став продюсером гуртів "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", а також виконавців – Луни (Христина Бардаш) і Wellboy.

Юрій Бардаш і Wellboy / Скриншот з інтерв'ю

Особисте життя

У 2010 році продюсер із дружиною Христиною (вона ж співачка Луна) переїздить до США. У пари народився син Жора.

Юрій Бардаш із дружиною Христиною та сином / Фото видання "Ліза"

Згодом співачка розповідала, що під час шлюбу чоловік неодноразово зраджував їй та навіть застосовував фізичну силу до жінки.

У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", – розповіла виконавиця.

Жінка розірвала усі зв'язки з ексчоловіком і зайняла проукраїнську позицію.

У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге з моделлю Єлизаветою Коцюбою. У пари народилась донька Сара. За інформацією ЗМІ, після відвертих висловлювань Бардаша на користь Росії, жінка пішла від нього.

Юрій Бардаш і Єлизавета Коцюба / Фото з інстаграму чоловіка

До слова, чоловік зізнався, що раніше сидів на наркотиках, але зараз він навчився жити тверезо.

Юрій Бардаш і повномасштабне вторгнення

Коли почалась широкомасштабна війна, Юрій із дружиною були на Шрі-Ланці. Звідти сімейство поїхало до Грузії, а потім перебралось до Росії.

Спочатку продюсер замовчував про страшні події, які відбуваються на території України. Згодом вирішив поділитись своїми філософськими думками із підписниками в інстаграмі, де порівняв українських артистів з нацистами гітлерівської Німеччини й звинуватив їх у рекламі війни.

Крім того, перебуваючи у Москві, зрадник розповсюджує пропагандистські наративи про "братські народи" та "у всьому винна Америка", вихваляє диктатора Путіна та навіть закликав українців до капітуляції.

Нагадаємо, що у 2019 році Бардаша занесли до бази "Миротворець" після інтерв'ю Юрію Дудю.

Юрій Бардаш у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Його колишній підопічний Антон Вельбой (Wellboy) відмовився продовжувати співпрацю з продюсером.

"Війни, телевізори, і ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода неньку, Україну і культуру! І дядю Юру...", – так підписав артист прощальне відео.

На початку 2024 року зрадник похвалився російським паспортом на фоні портрета Путіна і підписав фото так: “Я достаю из широких штанин". До речі, у російському документі він записаний як Григорій Бардаш, а не Юрій. Адже ім'я йому порадив змінити священник у монастирі у Печорах.

Юрій Бардаш / Фото з телеграму продюсера

22 травня 2024 року Юрію Бардашу СБУ оголосила про підозру. Йому інкримінують чотири статті з Кримінального Кодексу, зокрема, пропаганда війни, виправдовування вторгнення РФ на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та зміни меж території, що були встановлені Конституцією.

Юрію Бардашу СБУ оголосила про підозру / Фото СБУ

Продюсер зрадів, що отримав звання "російського пропагандиста", зазначивши, що це велика для нього нагорода. Але одночасно запроданець посипав погрози в сторону українців. Він запевнив, що добереться до усіх, хто стоїть за цим "злочинним рішенням".

Чим сьогодні займається зрадник

Відомо, що Бардаш вирішив продовжити свою продюсерську діяльність в Росії та почав шукати нові таланти на Донбасі. Він навіть створив власний конкурс "Звуки мого регіону". Жителі тимчасово окупованих регіонів відправляли уривки пісень, а продюсер їх прослуховував, відбирав найкращі, а потім приїжджав до них додому, щоб налагодити співпрацю.

Юрій Бардаш в Алчевську / Скриншот із відео

Зрадник навіть казав, що йому вдалось знайти декілька талантів, на яких він збирається робити гроші.

У телеграмі Юрій веде канал під назвою "Філософія Бардаша", де звертається до українців, публікуючи антиукраїнські дописи.

"Я від України не відвернувся. Але я ж не можу підтакувати всім, якщо я не згоден із цим. Ну, я така людина", – сказав Бардаш.