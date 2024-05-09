Ты себя не понимаешь, – Jerry Heil объяснила, почему травмировалась на сцене Евровидения-2024

Евровидение не обходится без инцидентов. Во время выступления в первом полуфинале Jerry Heil получила легкую травму колена. Певица объяснила, почему это произошло.

Выступление Jerry Heil и alyona alyona в первом полуфинале вызвало восторг как со стороны украинцев, так и всего европейского сообщества. Представительницы Украины выкладывались на все 100%, немного забывая о комфорте и безопасности.

К слову Было очень сложно, – alyona alyona призналась, что едва не испортило ей выступление на Евровидении-2024

Почему Jerry Heil травмировалась

Певица объяснила, что репетиции проходили без "горы", на которую она взбирается во время выступления. Jerry Heil забыла об угле наклона, к тому же сработал адреналин.

Этот момент, где я взбиралась на гору... Поднимаюсь, значит, я на гору. В конце, где началась кульминация, я падаю на колени. Когда мы репетируем, это на полу, там нет наклона. А тут я вытянулась вперед и упала на гору, а она под углом. Немножко перестаралась, потому что экспрессия, ты себя не понимаешь, адреналин. Я себя немного ударила,

– объяснила артистка.

После выступления на колено Jerry Heil приложили холод, поэтому все пройдет.

Перед этим alyona alyona упала на репетиции

alyona alyona alyona во время генеральной технической репетиции она споткнулась и упала, выходя на сцену. Причиной стала ее длинная и тяжелая кольчуга, которая растягивается. Реперша не ожидала, что наступит на нее.

alyona alyona сломала ноготь и немного повредила свой наряд, но, опять же, все обошлось хорошо. Исполнительница продемонстрировала профессионализм, ведь сразу поднялась и начала свою часть выступления. На результаты ее падение тоже никак не повлияет.