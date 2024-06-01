Тайна раскрыта: телеведущая Онуфрийчук раскрыла уникальное имя первенца
Источник:Иванна Онуфрийчук
29 мая телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз впервые стали родителями – у них родился сын. Теперь знаменитость рассекретила имя первенца.
Оказывается, оно имеет древнееврейские корни. Кроме того, Иванна показала новое видео с малышом.
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Она выставила ролик, где видно лишь крошечную ручку и ножки мальчика. Так, под этим видео выяснилось, что сына Онуфрийчук назвала Адамом.
Добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, дорогой,
– написала знаменитость.
Что известно о материнстве Онуфрийчук
- Иванна с мужем тщательно планировали ребенка, в частности, они отказались от вредных привычек и уделили особое внимание здоровью.
- И уже в апреле телеведущая объявила о своей беременности.
- Их с Алмазом ребенок будет расти в межкультурной среде, принимая языки, традиции и религии обоих родителей.
- Звезда рожала в Швейцарии, где сейчас проживает с семьей, и планировала партнерские роды.