Тайна раскрыта: телеведущая Онуфрийчук раскрыла уникальное имя первенца

1 июня 2024, 21:10
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Иванна Онуфрийчук

29 мая телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз впервые стали родителями – у них родился сын. Теперь знаменитость рассекретила имя первенца.

Оказывается, оно имеет древнееврейские корни. Кроме того, Иванна показала новое видео с малышом.

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Она выставила ролик, где видно лишь крошечную ручку и ножки мальчика. Так, под этим видео выяснилось, что сына Онуфрийчук назвала Адамом.

Добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, дорогой,
– написала знаменитость.

Что известно о материнстве Онуфрийчук

  • Иванна с мужем тщательно планировали ребенка, в частности, они отказались от вредных привычек и уделили особое внимание здоровью.
  • И уже в апреле телеведущая объявила о своей беременности.
  • Их с Алмазом ребенок будет расти в межкультурной среде, принимая языки, традиции и религии обоих родителей.
  • Звезда рожала в Швейцарии, где сейчас проживает с семьей, и планировала партнерские роды.

Автор: Софія Хомишин