Иванна Онуфрийчук показалась с новорожденным сыном: редкие фото из процесса родов

29 мая ведущая Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой. Звезда рассказала, как прошли ее роды и показала кадры с процесса.

У супругов Иванны и Алмаза родился сын. Малыша назвали Адамом.

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Иванна поделилась историей, как она рожала. По словам телеведущей, на момент приезда в половой дом у нее уже началось раскрытие. Схватки были очень болезненными и женщине казалось, что она потеряет сознание.

Врачи начали уговаривать меня сделать эпидуральную анестезию, иначе дальше было бы уже поздно. Когда мне сказали, что это укол в спину и я должна минимум пять минут не двигаться, в моей голове это не укладывалось, потому что я все время танцевала и двигалась, чтобы как-то облегчить боль,

– призналась Онуфрийчук.

Звезда подчеркнула, что сначала решила не делать эпидуральную анестезию. Однако, в последний момент специалисты убедили женщину, потому что в худшем случае у нее не остались бы силы на потуги.

Также Иванна добавила, что появление сына на свет помогло ей забыть на некоторое время о боли. Ведущая оказалась будто в другом мире, где была только она, ребенок и ее муж.

Как только ребенок оказывается на руках, все воспоминания о боли и испытаниях будто стираются и остается только безусловная любовь к малышу,

– рассказала знаменитость.

Иванна Онуфрийчук стала мамой: что известно