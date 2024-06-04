Я буду звучать за нас двоих, – певица KRUTЬ щемяще обратилась к подруге, погибшей на фронте

Вчера, 3 июня, во Львове похоронили боевого медика Ирину Цыбух. Она была лучшей подругой украинской певицы Марины Круть, известной под псевдонимом KRUTЬ. После прощания с парамедиком исполнительница распространила трогательный пост.

Она показала фото с похорон защитницы. В посте есть кадры с прощания в Киеве и Львове. Кроме того, артистка щемяще обратилась к павшей подруге.

Не пропустите Грустно умирать, – известная певица показала прощальное сообщение подруги, которая погибла на войне

Она подчеркнула, что похороны состоялись так, как этого хотела Ирина с песнями и костром. KRUTЬ отметила, что украинцы должны еще громче кричать к миру о войне, которую развязала Россия, и отдала дань погибшим.

Мы выполнили твое завещание о прощании. Ты бы сделала то же самое для меня. Ватра, песни. Я не хочу больше хоронить друзей. Рабы обездоленные ныряют в Тису. Герои выныривают в скамье, капоте и мле. Нас становится все меньше и меньше. Нам надо звучать громко. За всех павших. Отныне я буду звучать за нас двоих,

– подчеркнула Марина.

Что известно об Ирине Цыбух