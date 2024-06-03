Отметим, накануне, 2 июня, состоялось прощание с парамедиком в Киеве. Трагически, что девушка не дожила нескольких дней до своего 26-го дня рождения, который должен был состояться 1 июня.

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Во время прощания с госпитальером в Гарнизонном храме Марина Круть на бандуре исполнила свою композицию "Воля".

Вместо звуков городских сирен, спой мне хороших песен. Мы проснемся все в один день от весенних и добрых вестей,

– говорится в треке.

Перед гибелью защитница оставила распоряжение по организации собственных похорон. В частности, она выразила желание быть похороненной на историческом Лычаковском кладбище во Львове.

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Согласно пожеланиям госпитальера, прощальная панихида в столице состоялась в стенах Михайловского собора, а сотни людей собралось на площади Независимости в вышиванках и военном камуфляже.

Горожане провожали защитницу в последний путь под звуки гимна ОУН, произведений Скорика, Ивасюка и Петриненко.

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