Отметим, накануне, 2 июня, состоялось прощание с парамедиком в Киеве. Трагически, что девушка не дожила нескольких дней до своего 26-го дня рождения, который должен был состояться 1 июня.
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Во время прощания с госпитальером в Гарнизонном храме Марина Круть на бандуре исполнила свою композицию "Воля".
Вместо звуков городских сирен, спой мне хороших песен. Мы проснемся все в один день от весенних и добрых вестей,
– говорится в треке.
Перед гибелью защитница оставила распоряжение по организации собственных похорон. В частности, она выразила желание быть похороненной на историческом Лычаковском кладбище во Львове.
Как с Ириной Цыбух попрощались в Киеве
- Согласно пожеланиям госпитальера, прощальная панихида в столице состоялась в стенах Михайловского собора, а сотни людей собралось на площади Независимости в вышиванках и военном камуфляже.
- Горожане провожали защитницу в последний путь под звуки гимна ОУН, произведений Скорика, Ивасюка и Петриненко.
Что известно об Ирине Цыбух
- Львовянка Ирина Цыбух до полномасштабной войны работала журналисткой и менеджером на Общественном. Она занималась работой с региональными филиалами, подготовкой межрегиональных эфиров, реализацией грантовых проектов и съемками документальных фильмов. Кроме основной деятельности, Цыбух была медиатренером и приобщалась к образовательным инициативам.
- 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение России застало ее в командировке в Краматорске, где она с командой представила ленты о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей. Начало войны заставило женщину присоединиться в ряды ВСУ.
- 16 ноября 2023 года, в День работников радио, телевидения и связи, Владимир Зеленский наградил Ирину орденом "За заслуги". А в марте 2024 года Цыбух получила престижную премию "УП 100. Сила женщин".
- Однако 29 мая на Харьковском направлении парамедик погибла во время ротации, не дожив нескольких дней до своего 26-летия.