Вона показала фото з похорону захисниці. У дописі є кадри з прощання у Києві та Львові. Крім того, артистка щемливо звернулася до полеглої подруги.

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Вона наголосила, що похорон відбувся так, як цього хотіла Ірина з піснями та ватрою. KRUTЬ зазначила, що українці мають ще голосніше кричати до світу про війну, яку розв'язала Росія, і віддала шану загиблим.

Ми виконали твій заповіт про прощання. Ти б зробила те саме для мене. Ватра, пісні. Я не хочу більше ховати друзів. Раби знедолені пірнають в Тису. Герої виринають у лаві, капоті та млі. Нас стає все менше і менше. Нам треба лунати гучно. За усіх полеглих. Віднині я буду лунати за нас двох,

– підкреслила Марина.

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