Она опубликовала щемящий пост о госпитальере. Кроме того, исполнительница поделилась архивными фотографиями с Ириной и показала ее прощальное сообщение.

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KRUTЬ выставила пост в инстаграме, где есть видео, как они вместе с Цыбух спели стихотворение Леси Украинки Contra spem spero. Также артистка поделилась совместными кадрами с Ириной.

Страна понесла невыразимую потерю, лучший цвет нации был в твоем естестве. Я не знала таких людей, как ты. Все рефлексии оставлю на потом. Мы сделаем так, чтобы о твоих победах и добродетели знал весь мир. Ты оставила после себя сотни спасенных жизней, огромный проект памяти. Ты герой для семьи и нас всех,

– отметила Марина.

Кроме этого, она распространила инстаграм-сторис, в которых описала свои эмоции от потери близкого человека. Бандуристка призвала всех позвонить людям, которых любите, а сама отметила, что вместе с Ириной не стало большой части ее.

Ты оставила след в моем сердце. След на моем теле в виде тату. Напиши мне и скажи, что ты это все подстроила. Это не может быть правдой,

– отметила певица.

Она также показала прощание, которое Ирина написала ей накануне смерти. Тогда госпитальер призналась, что ей "теперь грустно умирать".

Как Марина Круть отреагировала на смерть подруги на фронте / Скриншоты из инстаграм-сторис

KRUTЬ сообщила, что прощание с "Чекой" состоится в Киеве и Львове. Она призвала всех прийти в вышиванках и без искусственных цветов, потому что так хотела госпитальер. В то же время о дате и месте прощания сообщат позже.

Что известно об Ирине Цыбух

Она – уроженка Львова, которая до полномасштабного российского вторжения работала журналистом и менеджером на Общественном вещателе. Ее обязанности включали работу с региональными филиалами, подготовку межрегиональных эфиров, реализацию грантовых проектов и съемки документальных фильмов.

Кроме основной деятельности, Цыбух также выступала медиатренером и была привлечена к образовательным инициативам.

24 февраля 2022 года застало ее в командировке в Краматорске, где она с командой представила ленты о детях из отдаленных сел Донецкой и Луганской областей.

Однако начало полномасштабной войны заставило женщину присоединиться в ряды ВСУ – она стала добровольцем-парамедиком.

Неутомимый труд Цыбух на передовой был оценен государством. 16 ноября 2023 года, в День работников радио, телевидения и связи, Владимир Зеленский наградил ее орденом "За заслуги". А в марте 2024-го Ирина Цыбух получила престижную премию УП 100. Сила женщин.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким Ирины Цыбух.