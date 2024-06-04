Она показала фото с похорон защитницы. В посте есть кадры с прощания в Киеве и Львове. Кроме того, артистка щемяще обратилась к павшей подруге.
Не пропустите Грустно умирать, – известная певица показала прощальное сообщение подруги, которая погибла на войне
Она подчеркнула, что похороны состоялись так, как этого хотела Ирина с песнями и костром. KRUTЬ отметила, что украинцы должны еще громче кричать к миру о войне, которую развязала Россия, и отдала дань погибшим.
Мы выполнили твое завещание о прощании. Ты бы сделала то же самое для меня. Ватра, песни. Я не хочу больше хоронить друзей. Рабы обездоленные ныряют в Тису. Герои выныривают в скамье, капоте и мле. Нас становится все меньше и меньше. Нам надо звучать громко. За всех павших. Отныне я буду звучать за нас двоих,
– подчеркнула Марина.
Что известно об Ирине Цыбух
- Женщина родилась в 1998 году во Львове, в 2017 году окончила Львовскую политехнику, после чего присоединилась к команде "Общественного". На этой должности она сотрудничала с региональными филиалами, контролировала производство межрегиональных трансляций, руководила грантовыми проектами, создавала документальные фильмы и проводила тренинги для медиа.
- Вклад Цыбух в журналистику был признан в 2021 году, когда она стала победительницей конкурса "Честь профессии" в номинации "Лучшая публицистика в локальном медиа" и финалистом в номинации "Лучший репортаж" в 2018 году.
- С началом широкомасштабной российской агрессии против Украины девушка присоединилась к добровольческому медицинскому формированию "Госпитальеры". Она участвовала в нескольких ротациях подразделения еще с 2014 года. После 24 февраля 2022 года ее задачей стало спасение жизней украинских военнослужащих – оказание им неотложной медицинской помощи и вывоз раненых из самых горячих зон боевых действий у линии огня.
- В ноябре 2023 года Ирину наградили орденом "За заслуги" III степени от Президента Украины, а в марте 2024 года наградой "UP 100. Сила женщин".
- В то же время 29 мая 2024 года защитница погибла во время ротации на Харьковском направлении.