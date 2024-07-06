Мы теперь семья, – Ирина Сопонару очаровала свадебными кадрами с мужем-иностранцем
Источник:Ирина Сопонару
Недавно актриса "Квартала 95" Ирина Сопонару отметила свадьбу с британцем Ризом. Теперь знаменитость поделилась фотографиями с празднования.
Так, она показала свои наряды, торт, первый свадебный танец и другие детали празднования. Знаменитость ранее уже рассказывала, что свадьба для нее пролетела мегабыстро.
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Ирина Сопонару решила вспомнить, каким был их с Ризом особенный праздник. Для официальной церемонии актриса выбрала элегантное длинное белое платье с вельоном, а позже переоделась в короткое корсетное бежевое платье. Ее избранник выбрал для празднования черный классный костюм. К нему он добавил бутоньерку. Молодожены также показали свой роскошный трехъярусный свадебный торт, украшенный цветочными декорациями. Особенно романтичным моментом стал первый танец Ирины с Ризом, который сопровождался дымовыми спецэффектами.
Ну что ж, этот день позади. И мы теперь семья. Хотим поблагодарить всех, кто приложил душу и сердце, чтобы наш день был невероятным. Во-первых, хотим поблагодарить наших защитников и защитниц, ведь именно благодаря вам, наш праздник, имел возможность произойти,
– отметила под постом актриса.
Что известно об отношениях Ирины Сопонару и Риза
- В мае 2023 года мужчина сделал актрисе предложение, лично разработав дизайн кольца с двухкаратным бриллиантом. Интересно, что предложение руки и сердца Риз сделал в собственный день рождения.
- Пара расписалась весной 2024 года в родном городе Ирины – Черновцах. Молодожены решили отметить это событие в узком кругу. Из гостей были только родители Сопонару.
- Потом Ирина и Риз отпраздновали свадьбу. По словам звезды "Квартала 95", праздник был скромным, но уютным. На свадьбу молодожены пригласили около 70 гостей. Организацией торжества занималась подруга актрисы, а все расходы взял на себя жених.
- Риз признался, что из 40 приглашенных из Великобритании на их свадьбу пришел лишь один человек, а остальные боялись из-за полномасштабного вторжения. Примечательно, что родители жениха также отсутствовали на празднике. В то же время супруги планируют провести следующее празднование в Великобритании.