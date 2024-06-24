Супруги признались, сколько людей пригласили, кто оплачивал и организовывал праздник. Также пара объяснила, почему на их свадьбе не было родных жениха.

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Ирина Сопонару отметила, что у них с любимым была скромная свадьба. Они пригласили около 70 человек. Организацией праздника занималась подруга знаменитости, а оплачивал все жених.

Все было очень спокойно. Оно так быстро промелькнуло. Один вечер праздновали один вечер. На следующий день дома ходила в фате, потому что я не находилась в ней... Мне хотелось быть классической невестой. У меня было два платья, которые я меняла,

– поделилась актриса.

Свадебные фото Ирины Сопонару / Скриншоты из интервью

Она добавила, что свадебную одежду они с любимым покупали у украинских дизайнеров. К тому же пара попросила гостей, чтобы они вместо цветов донатили. Эти средства Ирина с Рисом отправили в приюты и закупили обеды для военных.

Избранник актрисы рассказал, что пригласи 40 человек из Великобритании, однако только один человек решился приехать, все остальные – боялись. Даже родители мужа не приехали на свадьбу. В то же время супруги отметили, что впоследствии организуют празднование в Великобритании также.

Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн

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