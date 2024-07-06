Оккупанты угрожали певице построить на месте ее дома санаторий для военных. Впрочем, исполнительница решила, что молчать о преступлениях страны-агрессора точно не будет.

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Джамала опубликовала серию архивных фотографий, которые были сделаны в Крыму. Певица предстала на них вместе с семьей. Артистка поделилась счастливыми воспоминаниями из детства, которое провела в Крыму. Она заверила, что Россия ответит за все совершенные поступки – убийства, похищения земель и тому подобное.

И сегодня эти воспоминания забирают. Копаются в родительских вещах, в семейных архивах. Уже столько поколений мы не можем оставить ничего своим детям. Потому что преступники снова приходят в наш дом. Уничтожают, разрушают, отбирают, воруют,

– подчеркнула артистка.



Детство Джамалы в Крыму / Скриншот из инстаграм-сторис

Джамала отметила, что у ее родителей забрали то, над чем они работали в течение жизни. Исполнительница не понимает, почему ее самые дорогие люди страдают от издевательств россиян.

Просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей. Все, что я могу сделать сегодня, – не молчать. И не буду молчать!

– отметила певица.



Джамала рассказала о потере имущества в Крыму / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что россияне в 2023 году объявили Джамалу в розыск из-за ее поддержки ВСУ и освещения преступлений оккупантов в Буче. Исполнительнице запретили въезжать на территории страны-агрессора на 50 лет.