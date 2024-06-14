Это прецедент, – Ирина Горовая высказалась об инкогнито-образе Klavdia Petrivna

Ирина Горовая рассказала, что сотрудничает с лейблом инкогнито-певицы Klavdia Petrivna. Продюсер прокомментировала таинственный образ артистки и его успех. Также Ирина призналась, видела ли лицо исполнительницы.

К тому же Ирина недавно поделилась, что Klavdia Petrivna и Надя Дорофеева приносят ей наибольший доход в плане дистрибуции. В то же время Горовая восхищена количеством прослушиваний песен загадочной певицы.

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По словам продюсера, Klavdia Petrivna вызывает интерес публики, поскольку ранее в украинском шоубизнесе похожих артистов не было. Более того, песни инкогнито-звезды набирают большое количество прослушиваний, хоть большинство из треков вышла только пол года назад. Оказывается, Горовая еще сама не знает, кто скрывается за образом артистки.

Это кейс, такого вообще не было на рынке. Все поняли, что это какой-то прямо бриллиант. Это прецедент, потому что у нее настолько быстрый рост по стримам. Это классная работа лейбла, ее и дистрибуции,

– подчеркнула Ирина.

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Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену