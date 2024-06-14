Это прецедент, – Ирина Горовая высказалась об инкогнито-образе Klavdia Petrivna
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Ирина Горовая рассказала, что сотрудничает с лейблом инкогнито-певицы Klavdia Petrivna. Продюсер прокомментировала таинственный образ артистки и его успех. Также Ирина призналась, видела ли лицо исполнительницы.
К тому же Ирина недавно поделилась, что Klavdia Petrivna и Надя Дорофеева приносят ей наибольший доход в плане дистрибуции. В то же время Горовая восхищена количеством прослушиваний песен загадочной певицы.
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По словам продюсера, Klavdia Petrivna вызывает интерес публики, поскольку ранее в украинском шоубизнесе похожих артистов не было. Более того, песни инкогнито-звезды набирают большое количество прослушиваний, хоть большинство из треков вышла только пол года назад. Оказывается, Горовая еще сама не знает, кто скрывается за образом артистки.
Это кейс, такого вообще не было на рынке. Все поняли, что это какой-то прямо бриллиант. Это прецедент, потому что у нее настолько быстрый рост по стримам. Это классная работа лейбла, ее и дистрибуции,
– подчеркнула Ирина.
Ирина Горовая о загадочном образе Klavdia Petrivna: слушайте подкаст онлайн
Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену
- 30 августа во Дворце Спорта, в Киеве, состоится первый сольный концерт артистки. Первые 1000 билетов раскупили за 22 минуты. Более того, все места на выступление певицы были проданы за девять дней.
- Безумный ажиотаж вызвал пересмотр решения команды исполнительницы о необходимости во втором концерте. Так, 31 августа Klavdia Petrivna выступит еще раз. Локация остается неизменной – Дворец Спорта.
- Во время обоих выступлений Klavdia Petrivna будут собираться средства на нужды украинских защитников и защитниц.
- Также артистка успела появиться на шоу Жени Яновича, правда, не физически. Певица присоединилась к записи джингла для украинского развлекательного шоу. Теперь ее голос будет звучать в начале каждого выпуска "20:23"