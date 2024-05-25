Недавно продюсер рассказывала, что ее сын Андрей поддерживает связь со своим звездным отцом Потапом. По словам Ирины, певец – образцовый папа.

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Где сейчас и чем занимается дочь Горовой

Продюсер рассказала, что ее 26-летняя дочь Наталья – замужем и сейчас находится в Варшаве. В то же время девушка работает маркетологом в IT-компании. Ее работа не требует постоянного пребывания в конкретном городе, поэтому она может спокойно путешествовать.

Дочь Горовой имеет возможность время от времени приезжать в Киев, чтобы увидеться со звездной мамой и домашним любимцем – собачкой Жориком.

Недавно была в Киеве неделю, приедет скоро еще. Без мужа, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход,

– поделилась Ирина.

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