Недавно продюсер рассказывала, что ее сын Андрей поддерживает связь со своим звездным отцом Потапом. По словам Ирины, певец – образцовый папа.
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Где сейчас и чем занимается дочь Горовой
Продюсер рассказала, что ее 26-летняя дочь Наталья – замужем и сейчас находится в Варшаве. В то же время девушка работает маркетологом в IT-компании. Ее работа не требует постоянного пребывания в конкретном городе, поэтому она может спокойно путешествовать.
Дочь Горовой имеет возможность время от времени приезжать в Киев, чтобы увидеться со звездной мамой и домашним любимцем – собачкой Жориком.
Недавно была в Киеве неделю, приедет скоро еще. Без мужа, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход,
– поделилась Ирина.
Что известно о первом браке Горовой
- В 1994 году продюсер вышла замуж за рэпера UGO, настоящее имя которого – Юрий Горовой. Уже в 18-летнем возрасте Ирина стала мамой дочери. Девочку пара назвала Натальей.
- Впрочем, в отношениях супругов начался кризис. Ирина и Юрий больше не чувствовали той любви, которая была раньше. Уже через некоторое время Горовая начала встречаться с Потапом, с которым впоследствии будет развивать совместный бизнес.
- В 1999 году продюсер во второй раз вышла замуж, а Потап и UGO стали близкими товарищами. У Алексея и Ирины родился сын Андрей, но супруги развелись в 2014 году.