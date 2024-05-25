Нещодавно продюсерка розповідала, що її син Андрій підтримує зв’язок зі своїм зірковим батьком Потапом. За словами Ірини, співак – зразковий тато.
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Де зараз і чим займається донька Горової
Продюсерка розповіла, що її 26-річна донька Наталія – заміжня та наразі перебуває у Варшаві. Водночас дівчина працює маркетологом в IT-компанії. ЇЇ робота не потребує постійного перебування в конкретному місті, тому вона може спокійно подорожувати.
Донька Горової має можливість час від часу приїжджати до Києва, щоб побачитися із зіркової мамою та домашнім улюбленцем – песиком Жоріком.
Нещодавно була в Києві тиждень, приїде скоро ще. Без чоловіка, сама приїздить. Чоловік у неї іноземець, він не ухилянт! Наталія робить все для того, щоб приїхати і побути з нами. А тепер залишила мені ще свою собачку Жоріка, за якою сумує, а я мучаюся, бо багато справ, а за ним потрібен догляд,
– поділилася Ірина.
Що відомо про перший шлюб Горової
- У 1994 році продюсерка вийшла заміж за репера UGO, справжнє ім'я якого – Юрій Горовий. Вже у 18-річному віці Ірина стала мамою доньки. Дівчинку пара назвала Наталією.
- Втім, у стосунках подружжя почалася криза. Ірина та Юрій більше не відчували того кохання, яке було раніше. Вже через деякий час Горова почала зустрічатися з Потапом, з яким згодом розвиватиме спільний бізнес.
- У 1999 році продюсерка вдруге вийшла заміж, а Потап та UGO стали близькими товаришами. В Олексія та Ірини народився син Андрій, але подружжя розлучилося у 2014 році.