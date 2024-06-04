Разоблачил гнилую сущность: на концерте Ирины Федишин пьяный россиянин вышел на сцену

4 июня 2024, 11:20
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Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин сейчас гастролирует в США. Артистка поделилась, что на одном из концертов произошел инцидент, в котором был задействован россиянин.

Из-за этого случая пришлось срочно вызвать охрану. Впоследствии мужчину вывели из зала.

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Ирина проводила концерт в Миннеаполисе. Впрочем, на сцену неожиданно вышел мужчина, который заявил, что он русский. Более того, зритель был в состоянии алкогольно опьянения, что сразу заметила Федишин.

Артистка решила спросить у мужчины, вышел ли он на сцену, чтобы попросить прощения за жестокие действия России в сторону Украины. Однако, зритель ответил, что не будет говорить таких слов.

Мне не за что просить прощения, я просто полюбил украиночку,
– пересказала Федишин слова мужа.

Ирина отметила, что своими действиями он показал свое "нутро". К тому же этот мужчина скрывал свою гражданскую позицию, изображая поддержку Украины. Поэтому, исполнительница призвала граждан держаться вместе и быть умными.

Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже, в диаспоре. Их цель – расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослабилось,
– подчеркнула артистка.

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Автор: Влада Пономарьова