Из-за этого случая пришлось срочно вызвать охрану. Впоследствии мужчину вывели из зала.
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Ирина проводила концерт в Миннеаполисе. Впрочем, на сцену неожиданно вышел мужчина, который заявил, что он русский. Более того, зритель был в состоянии алкогольно опьянения, что сразу заметила Федишин.
Артистка решила спросить у мужчины, вышел ли он на сцену, чтобы попросить прощения за жестокие действия России в сторону Украины. Однако, зритель ответил, что не будет говорить таких слов.
Мне не за что просить прощения, я просто полюбил украиночку,
– пересказала Федишин слова мужа.
Ирина отметила, что своими действиями он показал свое "нутро". К тому же этот мужчина скрывал свою гражданскую позицию, изображая поддержку Украины. Поэтому, исполнительница призвала граждан держаться вместе и быть умными.
Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже, в диаспоре. Их цель – расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослабилось,
– подчеркнула артистка.
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