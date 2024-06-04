Через цей випадок довелося терміново викликати охорону. Згодом чоловіка вивели з залу.
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Ірина проводила концерт у Міннеаполісі. Втім, на сцену неочікувано вийшов чоловік, який заявив, що він росіянин. Ба більше, глядач був у стані алкогольного сп'яніння, що одразу помітила Федишин.
Артистка вирішила запитати в чоловіка, чи він вийшов на сцену, щоб попросити вибачення за жорстокі дії Росії у бік України. Однак, глядач відповів, що не казатиме таких слів.
Мені немає за що просити вибачення, я просто полюбив україночку,
– переповіла Федишин слова чоловіка.
Ірина зазначила, що своїми діями він показав своє "нутро". До того ж цей чоловік приховував свою громадянську позицію, вдававши підтримку України. Тому, виконавиця закликала громадян триматися разом і бути розумними.
Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських агентів, які шпигують у наших громадах, навіть, у діаспорі. Їхня мета – розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася,
– підкреслила артистка.
Ірина Федишин: останні новини
- Співачка мала зустріч з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вона опублікувала спільне фото з ним. Валерій підписав сувеніри для фанів Ірини. Водночас зірки обмінялися подарунками.
- Раніше артистку запідозрили у приховуванні вагітності, а все через її нову пісню та кліп "Секрет". У відеороботі виконавиця показалася з округлим животом, до якого торкнувся її чоловік
- Утім, наразі зірка офіційно не підтвердила, чи справді втретє вагітна.