Солистка группы Tember Blanche Саша Ганапольская приняла участие в социальном интервью инициативы "Плюсуй украинский". Певица рассказала, что раньше разделяла музыку на два лагеря: хорошая и плохая.

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Но сейчас Саша Ганапольская другого мнения. Она считает, что "плохие" украиноязычные песни – это значительно лучший выбор, чем любой русский трек.

Если украиноязычные песни, шароварные они или нет, заменяют для кого-то русскоязычный шлак, то они выполняют свою важнейшую задачу,

– сказала лидер Tember Blanche.

Артистка добавила, что с начала полномасштабной войны появилось много новых исполнителей. Поэтому каждый человек, какие бы музыкальные предпочтения у него не были, может найти качественную украинскую музыку. Саша Ганапольская также призналась, как относится к русскоязычным трекам в чартах – Spotify, Apple Music и других.

"Мой круг общения очень сознательный, поэтому иногда просто забываю о сером большинстве, которое и затягивает российский шлак в чарты. "Русский мир" слишком хорошо промыл нам мозги", – заметила Саша.



Саша Ганапольская / Фото пресс-службы

Прошло почти 2,5 года полномасштабной войны, однако в украинских музыкальных чартах продолжают попадаться российские исполнители. Согласно аналитике медиа Bezodnya Music, как минимум 2 российских трека находятся в списке лучших 10 песен трендового чарта Shazam.