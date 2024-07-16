В ответ на фото в новом образе одна из подписчиц написала в комментариях, что Илоне нужны "более широкие бедра", чтобы платье село удачно. Танцовщица не стала молчать и ответила в инстаграм-сториз.

К слову Еще привыкаю, – Илона Гвоздева ответила, чувствует ли боль в груди после операции

Илона Гвоздева заметила, что могла бы и пропустить подобные комментарии. Но она не понимает, почему хейтеры следят за ее страницей, если есть возможность отписаться.

Если, например, кому-то не нравятся мои фотографии, моя страница, мой блог – какого черта вы подписаны на меня? Отпишитесь и следите за "гитарами", "90*60*90", или просто не пишите человеку, если вам не ок, и просто свайп дальше! Но нет, если вы и такие же женщины не напишут кому-то г*вна – день прожили зря!

– написала хореограф.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграм-сториз

Илона Гвоздбова добавила, что не понимает желания людей писать другим гадости. Она отметила, что не является идеальной, но в этом и заключается ее красота, сила и уверенность. Поэтому женщина подчеркнула, что не позволит переходить границы, хоть и не ожидает от поклонников постоянной лести.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, немало украинских звезд иногда получает в свою сторону негативные комментарии. Однажды комментатор обвинил alyona alyona в том, что она не заботится о себе. Реперка взамен ответила, что у нее все в порядке со здоровьем и поставила хейтеров на место.