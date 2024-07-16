У відповідь на фото в новому образі одна з підписниць написала у коментарях, що Ілона потрібні "ширші стегна", щоб сукня сіла вдало. Танцівниця не стала мовчати і відповіла в інстаграм-сторіз.

До слова Ще звикаю, – Ілона Гвоздьова відповіла, чи відчуває біль у грудях після операції

Ілона Гвоздьова зауважила, що могла б і пропустити подібні коментарі. Але вона не розуміє, чому хейтери слідкують за її сторінкою, якщо є можливість відписатися.

Якщо, наприклад, комусь не подобаються мої світлини, моя сторінка, мій блог – якого біса ви підписані на мене? Відпишіться і слідкуйте за "гітарами", "90*60*90", або просто не пишіть людині, якщо вам не ок, і просто свайп далі! Але ж ні, якщо ви і такі самі жінки не напишуть комусь г*вна – день прожили марно!

– написала хореографиня.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграм-сторіз

Ілона Гвоздбова додала, що не розуміє бажання людей писати іншим гидоту. Вона зауважила, що не є ідеальною, але в цьому і полягає її краса, сила і впевненість. Тож жінка підкреслила, що не дозволить переходити межі, хоч і не очікує від прихильників постійних лестощів.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, чимало українських зірок іноді отримує у свій бік негативні коментарі. Одного разу коментатор звинуватив alyona alyona у тому, що вона не дбає про себе. Реперка натомість відповіла, що у неї все гаразд зі здоров'ям і поставила хейтерів на місце.