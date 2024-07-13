Илона Гвоздева ответила на вопросы поклонников. Один из них касался пластической операции, которую хореограф сделала на груди более полугода назад.

К слову Хочется вылезти на потолок от боли, – Илона Гвоздева заболела ветрянкой

Илона Гвоздева ответила, что не чувствует боли в груди после операции. Однако определенный дискомфорт все еще есть.

Ощущение легкого дискомфорта. То есть имею в виду, что я еще привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому,

– написала танцовщица.



Илона Гвоздева / Фото из инстаграм-сториз