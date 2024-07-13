Илона Гвоздева ответила на вопросы поклонников. Один из них касался пластической операции, которую хореограф сделала на груди более полугода назад.
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Илона Гвоздева ответила, что не чувствует боли в груди после операции. Однако определенный дискомфорт все еще есть.
Ощущение легкого дискомфорта. То есть имею в виду, что я еще привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому,
– написала танцовщица.
Илона Гвоздева / Фото из инстаграм-сториз
- Танцовщица рассказала, что мечтает о пластической операции по увеличению груди еще в сентябре 2023 года. Она хотела бы иметь более женственный вид. Уже в следующем месяце Илона Гвоздева перенесла хирургическое вмешательство, после которого некоторое время восстанавливалась.
- Стоимость пластической операции составила около 3 тысяч долларов