Какая девушка может победить на "Холостяке": Александр Терен назвал свои требования

Совсем скоро Александр "Терен" Будько будет искать любовь на проекте "Холостяк". Мужчина рассказал, какая девушка может победить на проекте, завоевав его сердце.

Главный герой "Холостяка-13" рассказал, что для него нет идеала женщины. В частности это касается внешности: например, это может быть как блондинка, так и брюнетка.

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Александр Терен пошутил, что у женщины его мечты должны быть две ноги – это, чтобы уравновесить вселенную. И добавил, что у него все-таки есть определенные пожелания.

Все зависит от подачи, все зависит от энергии женщины, насколько она себя подает. Буду откровенным, по общепринятым нормам у меня были не супер красивые женщины, но от них была такая энергия, что просто вау,

– признался "Холостяк".

Александр Будько назвал те критерии, которые наиболее важны для него в девушке. Она должна общаться на украинском языке, быть умной. Среди требований также любовь к своей стране и желание разделять ценности, которые человек транслирует в этот мир.

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