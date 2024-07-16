На странице "Холостяка" опубликовали первое фото, которое сделали уже во время съемок нового 13 сезона. Перед камерой позировали неизменный ведущий Григорий Решетник и главный герой – Александр "Терен" Будько.

К слову Нравится, когда все красиво, – новый "Холостяк" Терен о девушке, которую будет искать на шоу

Очевидно, именно сегодня начались съемки самой первой вечеринки сезона, во время которой главный герой шоу знакомится с девушками. Вероятно, Александр Терен будет получать подарки и коротко общаться с каждой героиней, которая пришла на проект покорить его сердце.

"Холостяк" предстал перед камерой в черном костюме с поднятым воротничком и белой рубашке. Григорий Решетник надел костюм в полоску цвета кэмел.



"Холостяк" и Григорий Решетник / Фото из инстаграма шоу

Коротко о 13 сезоне "Холостяка"