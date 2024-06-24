Гайтана внезапно перешла на русский язык: ее жестко раскритиковали в сети

Украинская певица Гайтана, которая недавно вернулась к музыке после долгой паузы, выложила новое сообщение. В нем артистка неожиданно заговорила на русском языке.

На своей странице Гайтана опубликовала свое новое фото с цветком, который приобрела впервые за долгое время. Она рассказала, что так чувствует себя снова как дома.

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Я ценю жизнь и люблю свою семью еще больше. Купила первый цветок за два с половиной года... Чувствую себя снова как дома,

– написала певица.



Гайтана / Фото из инстаграма Гайтаны

Свои мысли и хэштеги артистка неожиданно выложила на русском языке, хотя до этого чаще писала именно на государственном. Из-за языка в комментариях Гайтану раскритиковали. Фаны напомнили о том, что враг на протяжении веков враг хотел уничтожить украинский, а ее переход – это толерирование общего пространства с россиянами.

"Гайтано, а почему все на русском?";

"Обидно читать вас на русском";

"Гайтано, вам очень подходит украинский язык";

"Пожалуйста, в следующий раз на родном! Очень просим";

"Вы публичное лицо... Да вы или забыли об этом, или забыли, что вы украинская певица, а в Украине война. И не понимаете, что язык – это один из тех факторов, которые враг пытается уничтожить сотни лет. Похоже, истории Украины вы не знаете...";

"Этим сообщением вы показываете нам, вашим украинским поклонникам, что ментально и культурно вы на другой стороне. С ними, а не с нами. Вы нормализуете нахождение культурно и ментально вместе с русскими. Как мне теперь слушать ваши песни, понимая, что ваша украиноязычность – это ложь и маркетинговый ход?".

В то же время есть и те, кто вступился за Гайтану. Эти комментарии написаны тоже в основном на русском.

"Не слушайте негативных людей. Вы очень хорошая";

"Не надо нападать на Гайтану. Каждый знает, что ему делать без ваших комментариев";

"Чего прицепились к ней?".

Гайтана ответила на хейт из-за русского языка

На один из комментариев певица все-таки ответила. Она объяснила, почему перешла на русский язык. По словам Гайтаны, она не судит людей по языку.

У меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском. Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам,

– написала артистка.



Гайтана ответила на критику / Скриншот из инстаграма Гайтаны