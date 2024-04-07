В него вошли как знакомые песни, так и свежие композиции исполнительницы. Подчеркнем, что еще в 2014 году певица выпустила свой последний альбом, который называется Voodooman.

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Что известно о новом альбоме Гайтаны

В сборник "Солнце в тебе" попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года. В частности, "На волне", "Кто для тебя я", "Цветок" и другие, а также два новых трека под названиями "Новая весна" и "Люблю".

Гайтана – "Новая весна": смотрите видео онлайн

Гайтана – "Люблю": смотрите видео онлайн

Поклонники очень обрадовались возвращению исполнительницы.

  • "Кто-то ждет Риану, а мы ждали Гайтану";
  • "Ура, наконец-то! Нам очень не хватало вашего голоса и новых песен";
  • "Очень соскучились";
  • "Возвращение легенды";
  • "Все давно этого ждали".

Что известно о творчестве Гайтаны

  • В начале 2000-х певица получила популярность благодаря таким хитам, как "Два окна", "Безумный" и "Танцы".
  • Уже в 2012 году артистка представляла Украину на Евровидении в Баку, где очаровала публику своим исполнением песни Be My Guest.
  • Известно, что во время карьеры исполнительница сотрудничала со студией Lavina Music.
  • В 2016 году она презентовала последний клип на песню "Боль меня не пугает" и с тех пор не появлялась на большой сцене. Именно в этом году Гайтана вышла замуж за продюсера Александра Эссами, а в следующем году стала мамой дочери Сапфир-Николь.
  • Через 4 года артистка сообщила о своем решении уйти из шоу-бизнеса, потому что решила уделять больше времени семье.
  • В то же время в ноябре 2023 года Гайтана рассказала о завершении сотрудничества с музыкальным холдингом Lavina Music и уже тогда объявила, что фанов ждут новые песни.
  • После завершения контракта права на творчество теперь принадлежат певице.