В него вошли как знакомые песни, так и свежие композиции исполнительницы. Подчеркнем, что еще в 2014 году певица выпустила свой последний альбом, который называется Voodooman.

Не пропустите Скоро уже будет Пасха 2: Матвей Брус записал новое смешное видео, которое разрывает тикток

Что известно о новом альбоме Гайтаны

В сборник "Солнце в тебе" попали 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года. В частности, "На волне", "Кто для тебя я", "Цветок" и другие, а также два новых трека под названиями "Новая весна" и "Люблю".

Гайтана – "Новая весна": смотрите видео онлайн

Гайтана – "Люблю": смотрите видео онлайн

Поклонники очень обрадовались возвращению исполнительницы.

"Кто-то ждет Риану, а мы ждали Гайтану";

"Ура, наконец-то! Нам очень не хватало вашего голоса и новых песен";

"Очень соскучились";

"Возвращение легенды";

"Все давно этого ждали".

Что известно о творчестве Гайтаны