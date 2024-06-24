На своїй сторінці Гайтана опублікувала своє нове фото з квіткою, яку придбала вперше за довгий час. Вона розповіла, що так почувається знову як вдома.

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Я ціную життя і люблю свою сім'ю ще більше. Купила першу квітку за два з половиною роки... Відчуваю себе знову як вдома,

– написала співачка.



Гайтана / Фото з інстаграму Гайтани

Свої думки та хештеги артистка несподівано виклала російською мовою, хоч до цього частіше писала саме державною. Через мову у коментарях Гайтану розкритикували. Фани нагадали про те, що ворог упродовж століть ворог хотів знищити українську, а її перехід – це толерування спільного простору з росіянами.

"Гайтано, а чому все російською?";

"Прикро читати вас російською";

"Гайтано, вам дуже пасує українська мова";

"Будь ласка, наступного разу рідною! Дуже просимо";

"Ви публічна особа... Та ви або забули про це, або забули, що ви українська співачка, а в Україні війна. І не розумієте, що мова – це один з тих факторів, які ворог намагається знищити сотні років. Схоже, історії України ви не знаєте...";

"Цим дописом ви показуєте нам, вашим українським шанувальникам, що ментально та культурно ви на іншій стороні. З ними, а не з нами. Ви нормалізуєте знаходження культурно та ментально разом з росіянами. Як мені тепер слухати ваші пісні, розуміючи, що ваша україномовність – це брехня та маркетинговий хід?".

Водночас є й ті, хто заступився за Гайтану. Ці коментарі написані теж здебільшого російською.

"Не слухайте негативних людей. Ви дуже хороша";

"Не треба нападати на Гайтану. Кожен знає, що йому робити без ваших коментарів";

"Чого причепилися до неї?".

Гайтана відповіла на хейт через російську

На один з коментарів співачка все-таки відповіла. Вона пояснила, чому перейшла на російську мову. За словами Гайтани, вона не судить людей за мовою.

У мене багато рідних і близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою. Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їхнім вчинкам,

– написала артистка.



Гайтана відповіла на критику / Скриншот з інстаграму Гайтани