На своей странице Гайтана опубликовала свое новое фото с цветком, который приобрела впервые за долгое время. Она рассказала, что так чувствует себя снова как дома.
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Я ценю жизнь и люблю свою семью еще больше. Купила первый цветок за два с половиной года... Чувствую себя снова как дома,
– написала певица.
Гайтана / Фото из инстаграма Гайтаны
Свои мысли и хэштеги артистка неожиданно выложила на русском языке, хотя до этого чаще писала именно на государственном. Из-за языка в комментариях Гайтану раскритиковали. Фаны напомнили о том, что враг на протяжении веков враг хотел уничтожить украинский, а ее переход – это толерирование общего пространства с россиянами.
- "Гайтано, а почему все на русском?";
- "Обидно читать вас на русском";
- "Гайтано, вам очень подходит украинский язык";
- "Пожалуйста, в следующий раз на родном! Очень просим";
- "Вы публичное лицо... Да вы или забыли об этом, или забыли, что вы украинская певица, а в Украине война. И не понимаете, что язык – это один из тех факторов, которые враг пытается уничтожить сотни лет. Похоже, истории Украины вы не знаете...";
- "Этим сообщением вы показываете нам, вашим украинским поклонникам, что ментально и культурно вы на другой стороне. С ними, а не с нами. Вы нормализуете нахождение культурно и ментально вместе с русскими. Как мне теперь слушать ваши песни, понимая, что ваша украиноязычность – это ложь и маркетинговый ход?".
В то же время есть и те, кто вступился за Гайтану. Эти комментарии написаны тоже в основном на русском.
- "Не слушайте негативных людей. Вы очень хорошая";
- "Не надо нападать на Гайтану. Каждый знает, что ему делать без ваших комментариев";
- "Чего прицепились к ней?".
Гайтана ответила на хейт из-за русского языка
На один из комментариев певица все-таки ответила. Она объяснила, почему перешла на русский язык. По словам Гайтаны, она не судит людей по языку.
У меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском. Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам,
– написала артистка.
Гайтана ответила на критику / Скриншот из инстаграма Гайтаны
- Украинская певица Гайтана получила популярность в начале нулевых благодаря таким хитам, как "Два вікна", "Шаленій" и "Танці". В 2012 году она представляла Украину на Евровидении в Баку с песней Be My Guest. В 2016 году она презентовала последний клип на песню "Боль меня не пугает" и с тех пор не появлялась на большой сцене.
- Впоследствии Гайтана вышла замуж и стала мамой. Она сообщила о решении уйти из шоу-биза ради семьи. В ноябре 2023 года исполнительница рассказала о завершении сотрудничества с холдингом Lavina Music и анонсировала новые песни.
- Весной этого года у Гайтаны вышел новый альбом, куда вошло 10 старых хитов и две новые песни.