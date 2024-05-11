Финал Евровидения-2024 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Мальме

11 мая станет известно имя победителя Евровидения-2024. Гранд-финал состоится в шведском Мальме, где за победу будут бороться представители 26 стран. В прямом эфире они вживую исполнят песни, с которыми приехали на песенный конкурс.

alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену под номером 2. В этом году Украина повезла на Евровидение лирическую и одновременно чрезвычайно мощную песню Teresa & Maria. Смотрите прямую трансляцию конкурса дальше на Show 24.

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Онлайн-трансляция финала Евровидения-2024

За этим самым ожидаемым вечером песенного конкурса наблюдает не только Европа, но и весь мир. 11 мая к числу финалистов, которых выбрали в полуфиналах, присоединятся страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия, а также страна-хозяйка – Швеция.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на таких платформах: сайт "Суспильне Культура", сайт "Суспильне Евровидение", ютуб-канал "Евровидение Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Дия.

Евровидение-2024: смотреть онлайн-трансляцию финала конкурса

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024

Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Германия: ISAAK – Always On The Run Люксембург: Tali – Fighter Нидерланды: Joost Klein – Europapa Израиль: Eden Golan – Hurricane Литва: Silvester Belt – Luktelk Испания: Nebulossa – Zorra Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue Латвия: Dons – Hollow Греция: Marina Satti – ZARI Великобритания: Olly Alexander – Dizzy Норвегия: Gåte – Ulveham Италия: Angelina Mango – La noia Сербия: Тейя Дора – Ramonda Финляндия: Windows 95man – No Rules! Португалия: iolanda – Grito Армения: LADANIVA – Jako Кипр: Silia Kapsis – Lia Швейцария: Nemo – The Code Словения: Raiven – Veronika Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter Франция: Slimane – Mon Amour Австрия: Kaleen – We Will Rave

Когда и как из Украины можно проголосовать за фаворитов в гранд-финале – узнавайте здесь



Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса