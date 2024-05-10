Joost Klein из Нидерландов входит в десятку фаворитов букмекеров. Он – один из артистов, который наиболее вероятно войдет в финал Евровидения-2024.

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Представитель Нидерландов выступил на Евровидении

Йост Кляйн представил конкурсную песню Europapa и лаконичную танцевальную постановку. Представитель Нидерландов выступил в костюме ярко-синего цвета с объемными плечами. В завершение выступления артист даже растрогался, ведь его трек посвящен папе.

Joost Klein – Europapa: смотрите видео онлайн

Нужно отметить, что Joost Klein продолжил сотрудничество с россиянами после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, певец выпустил несколько песен с российскими исполнителями и группами.

Что известно о представителе Нидерландов

Joost Klein начинал свой медийный путь как ютубер и автор шуточных видео. Но впоследствии он решил заняться музыкой, начал творить в стиле хип-хоп, электро, "веселого" хардкора. Одна из его песен в 2023 году стала вирусной в соцсетях, в том числе и тиктоке.

Песня Europapa рассказывает историю сироты, который путешествует по Европе и пытается найти себя. Композиция призывает следовать своим мечтам и не слушать тех, кто ставит рамки.

Свой трек он посвятил отцу, которого потерял в возрасте 12 лет. Конкурсная песня Joost Klein не повторила успеха предыдущего сингла, но тоже разлетелась в социальных сетях.