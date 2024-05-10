Joost Klein з Нідерландів входить у десятку фаворитів букмекерів. Він є одним з артистів, що найбільш імовірно увійде до фіналу Євробачення-2024.

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Представник Нідерландів виступив на Євробаченні

Йост Кляйн представив конкурсну пісню Europapa та лаконічну танцювальну постановку. Представник Нідерландів виступив у костюмі яскраво-синього кольору з об'ємними плечима. На завершення виступу артист навіть розчулився, адже його трек присвячений татові.

Joost Klein – Europapa: дивіться відео онлайн

Потрібно зазначити, що Joost Klein продовжив співпрацю з росіянами після початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, співак випустив кілька пісень з російськими виконавцями й гуртами.

Що відомо про представника Нідерландів

Joost Klein розпочинав свій медійний шлях як ютубер та автор жартівливих відео. Та згодом він вирішив зайнятися музикою, почав творити у стилі хіп-хоп, електро, "веселого" хардкору. Одна з його пісень у 2023 році стала вірусною у соцмережах, зокрема й тіктоці.

Пісня Europapa розповідає історію сироти, який подорожує Європою та намагається знайти себе. Композиція закликає слідувати своїм мріям та не слухати тих, хто ставить рамки.

Свій трек він присвятив батьку, якого втратив у віці 12 років. Конкурсна пісня Joost Klein не повторила успіху попереднього синглу, але теж розлетілась у соціальних мережах.