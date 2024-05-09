Швейцария является одним из фаворитов букмекеров – некоторое время страна занимала первую строчку в рейтинге. Сейчас ему пророчат второе место на Евровидении, однако все еще может измениться.

Важно Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024: прямой эфир из Швеции

Каким было выступление Швейцарии

Сегодня, 9 мая, представители Швейцарии выступили во втором полуфинале песенного конкурса. Страну представил молодой исполнитель Nemo, который определяет себя как небинарная личность и просит называть его с местоимением "они".

Nemo выступили в ярком образе в красно-оранжевом наряде. Изюминкой их номера стал спутник, крутившийся посреди сцены. Nemo продемонстрировали невероятный вокал и зажгли сцену Евровидения.

Nemo – The Code: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

Что известно о музыканте

Немо Метлер, более известные публике как Nemo, пишут песни, продюсируют других исполнителей. Они играют на нескольких инструментах: скрипке, фортепиано, барабанах.

В 2016 году Nemo выпустили сингл, что быстро завирусился в соцсетях. Так они впервые стали популярными. Nemo получили 5 наград Swiss Music Awards. В Швейцарии Nemo получили узнаваемость после участия в крупнейшем швейцарском рэп-мероприятии SRF Bounce Cypher.

Конкурсная песня The Code рассказывает о поиске своей идентичности и свободе после принятия своей личности.