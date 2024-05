Среди конкурсантов, которые выходили на сцену в этот вечер, были Nemo из Швейцарии, которым сейчас букмекеры прогнозируют второе место в финале.

Видео выступлений всех участников второго полуфинала

Евровидение-2024 второй полуфинал – Мальта – Sarah Bonnici – Loop: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Албания – BESA – TITAN: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Греция – Marina Satti – ZARI: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Швейцария – Nemo – The Code: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Чехия – Aiko – Pedestal: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Австрия – Kaleen – We Will Rave: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Дания – SABA – SAND: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Армения – LADANIVA – Jako: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Латвия – Dons – Hollow: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Сан-Марино – MEGARA – 11:11: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Грузия – Nutsa Buzaladze – Firefighter: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Бельгия – Mustii – Before the Party's Over: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Эстония – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Израиль – Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Норвегия – Gåte – Ulveham: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 второй полуфинал – Нидерланды – Joost Klein – Europapa: смотрите видео онлайн