Каким был номер Baby Lasagna, которому прогнозируют победу, чем поразили alyona alyona & Jerry Heil и другие участники 68-го песенного конкурса – смотрите далее на Show 24.

Не пропустите Первый полуфинал Евровидения-2024 в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Мальме

Всего в этот вечер зрители насладились выступлениями представителей 15-ти стран. Мы собрали выступления всех зажигательных, романтических и душевных номеров, которые уже обсуждает вся Европа.

Видео выступлений всех участников первого полуфинала

Евровидение-2024 первый полуфинал – Кипр – Силия Капсис – Liar: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Сербия – Teya Dora – Ramonda: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Литва – Silvester Belt – Luktelk: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Ирландия – Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Украина – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Польша – LUNA –The Tower: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Хорватия – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Исландия – Хера Бьорк – Scared of Heights: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Словения – Raiven – Veronika: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Финляндия – Windows95man – No Rules!: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Молдова – Наталья Барбу – In the Middle: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Азербайджан – Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Австралия – Electric Fields – One Milkali (One Blood): смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Португалия – Иоланда – Grito: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 первый полуфинал – Люксембург – Тали – Fighter: смотрите видео онлайн