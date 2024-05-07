Именно этот исполнитель первым вытеснил alyona alyona & Jerry Heil с первого места в рейтинге букмекеров. Отметим, что сейчас шанс на победу украинского дуэта составляет 8 процентов.

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Что известно о представителе Хорватии и его песне

По состоянию на 7 мая Baby Lasagna имеет 33% шансов на победу в 68 песенном конкурсе. Конкурсная песня 28-летнего Марко Пуришича с юмором изображает миграцию молодых хорватов в поисках перспектив. За два месяца клип на трек Rim Tim Tagi Dim посмотрели более 4,4 миллиона раз.

Известно, что Baby Lasagna начал играть на гитаре с 8 лет. Исполнитель ранее был участником группы Manntra, а сольную карьеру начал в 2023 году.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Кто входит в пятерку фаворитов Евровидения-2024

В рейтинге букмекеров перед первым полуфиналом швейцарский певец Nemo с песней The Code занял второе место. За ним идет итальянская исполнительница Анджелина Манго с треком La noia, опередив представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil. Тем временем пятую строчку занял ирландский исполнитель Bambie Thug с треком Doomsday Blue.