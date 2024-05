Серед конкурсантів, які виходили на сцену цього вечора були Nemo зі Швейцарії, яким наразі букмекери прогнозують друге місце у фіналі.

Не пропустіть Україна, Польща, Хорватія запалили на Євробаченні-2024: виступи всіх учасників першого півфіналу

Далі на Show 24 дивіться 16 неймовірних номерів, які вже обговорює вся Європа.

Відео виступів усіх учасників другого півфіналу

Євробачення-2024 другий півфінал – Мальта – Sarah Bonnici – Loop: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Албанія – BESA – TITAN: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Греція – Marina Satti – ZARI: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Швейцарія – Nemo – The Code: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Чехія – Aiko – Pedestal: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Австрія – Kaleen – We Will Rave: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Данія – SABA – SAND: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Вірменія – LADANIVA – Jako: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Латвія – Dons — Hollow: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Сан-Марино – MEGARA – 11:11: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Грузія – Nutsa Buzaladze – Firefighter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Бельгія – Mustii – Before the Party's Over: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Естонія – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Ізраїль – Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Норвегія – Gåte – Ulveham: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 другий півфінал – Нідерланди – Joost Klein – Europapa: дивіться відео онлайн