Среди них Грета Тунберг: полиция задерживает протестующих в Мальме, где проходит Евровидение
Источник:Общественное
Евровидение-2024 в разгаре, тем временем в шведском Мальме все это время происходят протесты. Митингующие требуют дисквалификации Израиля с конкурса.
Накануне Евровидения-2024 в Швеции позаботились о мерах безопасности. Ничто не должно было помешать музыкальному конкурсу, который проходит в этом году в Мальме.
К слову В гранд-финале выступила представительница Израиля, которая 13 лет жила в Москве
Полиция задерживает протестующих
В течение всей недели на улицах Мальме проходили пропалестинские и антиизраильские митинги. Протестующие призывали дисквалифицировать Израиль с Евровидения-2024.
Вечер грандиозного финала не стал исключением. Митингующие даже попытались прорваться сквозь барьер, который не позволяет попасть в зону песенного конкурса. В то же время полицейские вмешались и вступили в столкновение с некоторыми из протестующих, задержав около десяти человек.
Полиция на митинге / Фото Getty Images
Грета Тунберг тоже на митинге
Среди митингующих снова увидели шведскую климатическую активистку Грету Тунберг. В сети распространяли видео, якобы девушку задержала полиция.
Также Грета Тунберг инициировала сидячую демонстрацию протеста. Детали пока неизвестны.
Грета Тунберг на митинге / Фото Getty Images
Меры безопасности на Евровидении-2024
- Еще в начале месяца Европейский вещательный союз сделал заявление о том, что на входе охранники будут останавливать всех тех, кто захочет пронести на конкурс с собой палестинский флаг или таблички с "политическим содержанием".
- Как сообщали СМИ ранее, Швеция прибегла к беспрецедентным мерам безопасности. Небо над Мальме закрыли мобильные ракетные системы – они должны противодействовать беспилотным средствам. Дополнительно в город приехали сотрудники полиции из Дании и Норвегии.
- Протесты возникли из-за того, что Израиль допустили к Евровидению-2024. Пропалестинские митингующие считают, что страну нужно было дисквалифицировать на фоне войны. Представительница Израиля трижды меняла песню, чтобы в ней не звучало никаких политизированных намеков.