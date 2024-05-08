Яким був номер Baby Lasagna, якому прогнозують перемогу, чим вразили alyona alyona & Jerry Heil та інші учасники 68-го пісенного конкурсу – дивіться далі на Show 24.

Не пропустіть Перший півфінал Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Мальме

Загалом цього вечора глядачі насолодилися виступами представників 15-ти країн. Ми зібрали виступи всіх запальних, романтичних і душевних номерів, які вже обговорює вся Європа.

Відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Євробачення-2024 перший півфінал – Кіпр – Силія Капсіс – Liar: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Сербія – Teya Dora – Ramonda: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Литва – Silvester Belt – Luktelk: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Ірландія – Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Україна – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Польща – LUNA –The Tower: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Хорватія – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Ісландія – Гера Бйорк – Scared of Heights: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Словенія – Raiven – Veronika: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Фінляндія – Windows95man – No Rules!: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Молдова – Наталія Барбу – In the Middle: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Азербайджан – Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Австралія – Electric Fields – One Milkali (One Blood): дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Португалія – Іоланда – Grito: дивіться відео онлайн

Євробачення-2024 перший півфінал – Люксембург – Талі – Fighter: дивіться відео онлайн