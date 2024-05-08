Отгремел первый полуфинал Евровидения-2024: результаты голосования

8 мая 2024, 00:19
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В Мальме уже показали свои номера представители 15 стран. Однако лишь 10 из них удалось завоевать расположение зрителей и пройти в финал, который состоится уже 11 мая.

Согласно результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал и еще раз выйдут на сцену песенного конкурса. Важно отметить, что в этом году в полуфиналах важны только результаты зрительского голосования.

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Евровидение-2024: результаты голосования в первом полуфинале

Согласно результатам зрительского голосования, в финал прошли такие страны:

  • Сербия: Teya Dora – Ramonda
  • Португалия: Иоланда – Grito
  • Словения: Raiven – Veronika
  • Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Финляндия: Windows95man – No Rules!
  • Кипр: Силия Капсис – Liar
  • Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Тали – Fighter


Результаты первого полуфинала Евровидения-2024 / Скриншот по видео

А вот попрощались с Евровидением в этом году следующие страны:

  • Польша: LUNA –The Tower
  • Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights
  • Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
  • Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
  • Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Отметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и делают наибольший финансовый вклад, а также конкурсанта от страны-победительницы.

  • Германия: Isaak – Always on the Run
  • Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
  • Франция: Slimane – Mon Amour
  • Италия: Angelina Mango – La noia
  • Испания: Nebulossa – Zorra
  • Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
Автор: Христина Кобак